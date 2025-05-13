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Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak

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Adana'da kedisi kaybolan Zeynep Eğri, 'Diablo' adlı kedisini bulana 15 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Eğri, kedisinin kaybolmasının ardından çok sevdiği kocasının kendisini boşayacağına dair sözlerini de hatırlatarak duygusal anlar yaşadı.

Adana'da kedisi kaybolan bir kadın bulana 15 bin lira ödül vereceğini söylerken, kedinin bulunmaması halinde onu çok seven kocasının kendisini boşayacağını söyleyerek duygusal anlar yaşadı.

Zeynep Eğri bundan 3 gün önce "Diablo" adını verdiği ama "Mamak" diye seslenince de gelen scootish fold cinsi kedisini 75402 sokakta oturan babasına bıraktı. Ancak çok sevdiği kedisi bir süre sonra kayboldu. 1 yaşında olan ve çipi de bulunan kediden bir daha haber alamayan Eğri, perişan oldu.

Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak

"ONA BİR ŞEY OLURSA SENİ BOŞARIM DEMİŞTİ"

Eğri, eşi Hamza Eğri'nin de kediyi çok sevdiğini belirterek, "Kedimizden 3 gündür haber alamıyoruz. Daha önce de gitmiş ama geri gelmişti. Bu kez gelmedi. Eşim de kediyi çok seviyor. O da yurt dışına çalışmaya gitti. Giderken 'kediye iyi bak bir şey olmasın, ona bir şey olursa seni boşarım' demişti. Kedim kayboldu ona mı yanacağım kocam beni boşayacak ona mı yanacağım çok kötü durumdayım" dedi.

Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak

"KEDİMİZİ BULANA 15 BİN LİRA ÖDÜL"

Kedisini bulana 15 bin lira ödül vereceğini belirten Zeynep Eğri, "Kedimiz bizim her şeyimiz. Onu bulana 15 bin lira ödül vereceğim. Yeter ki kedimizi geri getirsinler. Ayrıca onun 3 tane yavrusu var. Bulana o yavrulardan da hediye edebilirim, yeter ki kedim geri gelsin. Biz onsuz yaşamıyoruz. Kocam yurt dışında ama kedim kayboldu. İnanın kediyi daha çok özlüyorum. Onsuz bir hayat düşünemiyorum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

kedinin adi diablo, kocanin ki de iblis mi?

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıAdd:

Bugün kedi için bosamaya kalkan yarın başka bir şeyi bahane eder kardeşim. Sen en iyisi kendine kıymet veren birini bul kedi kadar kıymetin yokmuş baksana

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Haber YorumlarıKALEM:

Kocana selam söyle seni boşamasın; eğer boşarsa zararı ikiye katlanır: Birincisi kedi kaybolduğu için. İkincisi seni boşadığı için.

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