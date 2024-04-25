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Adana'da engelli çocuklar polis araçlarına ve atlara binerek keyifli bir gün geçirdi

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Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte, engelli çocuklar polis araçlarına ve atlara binerek keyifli bir gün geçirdi. Şehit Altuğ Verdi Atlı Polis Grup Amirliği'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar balonlarla karşılandı ve polis motosikletleri ve araçlarına binmenin yanı sıra atlara binme imkanı da buldular. Etkinlik sonunda çocuklara hediyeler verildi.

Adana'da engelli çocuklar polis araçlarına ve atlara binerek keyifli bir gün geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar polis araçlarına ve ata binerek keyifli bir gün geçirdi.

Şehit Altuğ Verdi Atlı Polis Grup Amirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, polis ekipleri çocukları balonlar ile karşıladı. Etkinlik bünyesinde polis motosikletleri ve araçlarına binen çocuklar atlara binmenin de keyfini yaşadı. Daha sonra çocuklara hediyeler verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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