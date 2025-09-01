Adana'da Dijital Detoks Kampı: Aileler ve Çocuklar Doğayla Buluştu

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurum hizmetlerinden faydalanan aileler ve çocuklar ile Belemedik Tabiat Parkı'nda dijital detoks kampı gerçekleştirildi.

"Ekrandan Uzak Doğaya Yakın" sloganı ile Pozantı ilçesinde bulunan Belemedik Tabiat Parkı'nda kurulan kamp alanında akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve sosyal medya gibi dijital cihazların kullanımı belirli bir süreliğine gönüllü olarak bırakıldı.

Kampta, geleneksel oyunlar, zeka oyunları atölyesi, sanat atölyesi, okçuluk, orman yangınları farkındalık etkinliği düzenlenerek çocuklar ile ailelerin keyifli vakit geçirmeleri hedeflendi.

Bir gün boyunca çocuklar ve aileleri ekrana maruz kalmayarak doğanın ve eğlencenin tadını çıkardı. - ADANA