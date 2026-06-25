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Adana'da depremde hasar gören 16 katlı Çukobirlik binası dinamitle yıkıldı

Adana'da depremde hasar gören 16 katlı Çukobirlik binası dinamitle yıkıldı
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Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve 4 kolonu patlayan Çukobirlik hizmet binası, yaklaşık yarım ton dinamitle kontrollü şekilde yıkıldı.

Adana'da depremlerde hasar gören ve kolonlarında ağır hasar tespit edilen Çukobirlik hizmet binası, yaklaşık yarım ton dinamit kullanılarak kontrollü şekilde yıkıldı.

Adana'da 1940 yılında kurulan Çukobirlik'in, merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan hizmet binasının yapımına 1978 yılında başlandı. İnşaatı 1980 yılında tamamlanan bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Yapılan incelemelerde binanın 4 kolonunun patladığı belirlenince yapı hakkında yıkım kararı verildi.

DAİMFED Yıkım Komisyonu Başkanı Seyfettin Can, binanın deprem nedeniyle ağır hasar gördüğünü belirterek, "Yapılan incelemelerde binanın 4 kolonunun patladığı tespit edildi. Bu nedenle kontrollü yıkım kararı alındı. Gerekli tüm güvenlik önlemleri alındı, Turhan Cemal Beriker Bulvarı trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2 bin 700 delik açılarak 500 kilograma yakın dinamit yerleştirildi" dedi.

Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından bina, kontrollü patlatma yöntemiyle saniyeler içinde yıkıldı. Yıkım sırasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, çalışmalar sorunsuz şekilde tamamlandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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