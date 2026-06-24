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Adana'da 16 katlı Çukobirlik hizmet binası 2 bin 700 dinamitle yıkılacak

Adana'da 16 katlı Çukobirlik hizmet binası 2 bin 700 dinamitle yıkılacak
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Adana'da 1940'ta kurulan Çukobirlik'in 16 katlı hizmet binası, depremlerde hasar görmesi nedeniyle 25 Haziran 2026'da kontrollü patlatma ile yıkılacak. Yıkımda 2 bin 700 dinamit kullanılacak, D-400 karayolu trafiğe kapatılacak.

Adana'da 1940 yılında pamuk üreticilerini desteklemek amacıyla kurulan Çukobirlik'in 16 katlı hizmet binası için alınan yıkım kararı yarın 27 bin dinamit kullanılarak uygulanacak.

Yetkililer tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, özellikle son depremlerin ardından binanın taşıyıcı kolonlarında ciddi hasarlar meydana geldiği tespit edildi. Yapının mevcut haliyle can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğunun belirlenmesi üzerine yıkım kararı kesinleşti.

Yıkımın nasıl gerçekleştirileceği konusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda kolanlara dinamit koyarak kontrollü patlatma yöntemi tercih edildi. Bu kapsamda binanın yaklaşık 2 bin 700 adet dinamit kullanılarak yıkılması planlanıyor.

Öte yandan, bir firma tarafından binanın metal söküm işlemleri tamamlanırken, yapı içerisinin de tamamen boşaltıldığı öğrenildi.

Kontrollü patlatmanın 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 16.00 sıralarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yıkım sırasında çevre güvenliği için tüm tedbirlerin alınacağı, ayrıca D-400 kara yolunun yıkım süresince çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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