Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, koşmadığı için öfkelendiği atına sopa, tekme ve yumrukla şiddet uyguladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ATINI DAKİKALARCA DÖVEREK BAYILTTI

Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta ismi öğrenilemeyen bir kişi, koşmadığı için için öfkelendiği atına sopa, tekme ve yumrukla vurdu. Aldığı darbelerle sersemleyen at, bir süre sonra yere yığıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, arabaya bağlı olan atının iplerini çözmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

