Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde sirenle saygı duruşu yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde sirenle saygı duruşu yapıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Atatürk'ün ölümünün 88. yıl dönümünde yüzlerce vatandaş Atatürk Parkı'ndaki anıt önünde toplandı. Saat 09.05'te sirenle bir dakikalık saygı duruşu yapılırken araç sürücüleri kontak kapatıp indi; törene Adana Valisi Mustafa Yavuz da katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88. yıl dönümü nedeniyle Adanalı yüzlerce vatandaş Atatürk Parkı'ndaki Atatürk anıtı önünde toplandı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise çalınan siren sesiyle birlikte herkes bir dakika saygı duruşuna geçti. Kent merkezinden geçen araç sürücüleri siren sesiyle kontak kapatıp araçtan inerek saygı duruşunda bulundu.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen anma törenine Adana Valisi Mustafa Yavuz'un yanı sıra kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı17

Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e 'dokunulmazlık' resti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Muhittin Böcek tartışması! Akın Gürlek'ten milletvekiline sert yanıt

Bakan Gürlek'ten Yeni Partili vekile net yanıt: Dosyadan haberiniz yok
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi13

Fabrika önünde infial yaratan görüntü
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı

Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı!
Dosyası Ankara'ya gönderilen Mustafa Sarıgül'den açıklama36

Mustafa Sarıgül'den günler sonra açıklama
Göztepe, iç saha performansıyla dibe vurdu

Ligin en korkulu deplasmanlarındandı! Şimdiyse herkese yeniliyorlar
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş17

17 can alan fabrikanın kurucusuyla ilgili şoke eden detay
Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor22

Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor