Adana'da Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde sirenle saygı duruşu yapıldı

Adana'da Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde sirenle saygı duruşu yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Adana'da Atatürk'ün ölümünün 88. yıl dönümünde yüzlerce vatandaş Atatürk Parkı'ndaki anıt önünde toplandı. Saat 09.05'te sirenle bir dakikalık saygı duruşu yapılırken araç sürücüleri kontak kapatıp indi; törene Adana Valisi Mustafa Yavuz da katıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88. yıl dönümü nedeniyle Adanalı yüzlerce vatandaş Atatürk Parkı'ndaki Atatürk anıtı önünde toplandı.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise çalınan siren sesiyle birlikte herkes bir dakika saygı duruşuna geçti. Kent merkezinden geçen araç sürücüleri siren sesiyle kontak kapatıp araçtan inerek saygı duruşunda bulundu.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen anma törenine Adana Valisi Mustafa Yavuz'un yanı sıra kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı