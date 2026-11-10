Adana'da Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde sirenle saygı duruşu yapıldı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88. yıl dönümü nedeniyle Adanalı yüzlerce vatandaş Atatürk Parkı'ndaki Atatürk anıtı önünde toplandı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise çalınan siren sesiyle birlikte herkes bir dakika saygı duruşuna geçti. Kent merkezinden geçen araç sürücüleri siren sesiyle kontak kapatıp araçtan inerek saygı duruşunda bulundu.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen anma törenine Adana Valisi Mustafa Yavuz'un yanı sıra kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı