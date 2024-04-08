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Adana'da Atatürk Parkı'nda Emniyet Teşkilatı Anma Töreni Düzenlendi

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Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, Emniyet Teşkilatının, ülkenin huzur ve güvenliği, kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması için her zaman üstün bir gayret ve fedakarlık içerisinde çalıştığını söyledi. Arıkan, Emniyet Teşkilatının vatandaşların can ve mal emniyetinin korunması, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda da halkın güven ve desteğini kazandığını ifade etti. Törenin ardından çeşitli polis araçları Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı. Geçişe atlı polis ekibi de katıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Caddesi Hakan Arıkan Adana Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

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