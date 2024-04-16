Adana'da 54 ruhsatsız silah ele geçirildi, 373 şahıs yakalandı

ADANA - Adana'da polis ekipleri bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda 34 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız uzun namlulu tüfek ve 2 yarı otomatik tabanca ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 31 Mart-13 Nisan tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında 2 otomatik tabanca, 34 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız uzun namlulu tüfek, 9 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 49 şarjör, bin 394 fişek ele geçirdi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarında 2 kesici deli alet, 316,96 narkotik madde, 352 uyuşturucu hap, 18.5 litre kaçak içki ele geçirilirken aynı zamanda 11 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Öte yandan yapılan motosiklet uygulamalarında ise 6 bin963 motosiklet sorgulanırken 128 motosiklete toplamda 1 milyon 334 bin 102 Türk lirası cezai işlem uygulandı. Yapılan işlemlere sonucu 88 motosiklet trafikten men edildi. Yapılan asayiş uygulamaları çerçevesinde aranan 373 şahıs yakalanırken ruhsatsız silahların şüphelisi olan 15 şahıs ve diğer suçlardan aranan 40 şahıs olmak üzere toplamda 55 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.