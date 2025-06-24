Adana'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.96 km olarak ölçüldü ve bölgede olumsuz bir durum rapor edilmedi.
Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
ADANA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 07.09'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Merkezi Saimbeyli ilçesi olan depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü. Bölgede depremin hafif hissedildiği, şuana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel