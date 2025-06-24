Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

ADANA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 07.09'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Merkezi Saimbeyli ilçesi olan depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü. Bölgede depremin hafif hissedildiği, şuana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.