Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Mevlid-i Şerif Programı
Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Seyhan ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen Mevlid-i Şerif programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla şehitler anıldı. Programın ardından cami önünde lokum dağıtımı yapıldı.
Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Seyhan ilçesinde bulunan Ulu Cami'de düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı.
Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlar başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Ardından yapılan dualarda şehitler rahmet ve minnetle anıldı.
Programın ardından şehitlerin anısına cami önünde lokum dağıtımı yapıldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı