Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık ve Evde Bakım Hizmetleri Devam Ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana merkez ve ilçelerde, evde bakım, kuaförlük ve sağlık hizmetini aralıksız sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana merkez ve ilçelerde, evde bakım, kuaförlük ve sağlık hizmetini aralıksız sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesine bağlı ekipler, SGDD/ASAM, IOM gibi kuruluşlarla iş birliği içerisinde hastaları evlerinde ziyaret ediyor, periyodik olarak muayene ve kontrollerini gerçekleştiriyor.

Evde kişisel bakım hizmeti ve ev temizliği hizmetiyle de özel gereksinimli bireylerin kişisel bakımları yapılıyor.