Yeni Atamalar ve Görev Değişiklikleri

Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Adalet Bakanlığında 4, İçişleri Bakanlığında ise 3 Bakan Yardımcısı değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Adalet Bakanlığı Yardımcılıklarına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı. İçişleri Bakanlığı Yardımcılıklarına ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

Karar ile birlikte, Afyonkarahisar Valiliği'ne Uşak Valisi Naci Aktaş, Hakkari Valiliği'ne Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Uşak Valiliğine Destek Hizmetleri Dairesi Genel Başkanı Serdar Kartal, Erzurum Valiliği'ne Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ve Gümüşhane Valiliği'ne Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay atandı.

Ayrıca karar ile birlikte, Hüseyin Kaptan'ın Gaziantep Vali Yardımcısı iken Şanlıurfa-Ceylanpınar Kaymakamlığı'na atanmasına dair hüküm iptal edilirken 160 ismin ise görev yerleri değişti. - ANKARA

