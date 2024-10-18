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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'daki Orman Yangınları Hakkında Bilgi Verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'daki Orman Yangınları Hakkında Bilgi Verdi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer'deki Adalet Sarayı açılışında orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Milas yangını kontrol altına alındı, Dalaman ve Menteşe'deki yangınlarla mücadele devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer'de Adalet Sarayı'nın resmi açılış törenine katılım sağladı. Bakan Tunç, yaptığı konuşmada, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan orman yangınları ile ilgili bilgi verirken, son durumu aktardı.

Muğla'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer'de geldiği Adalet Sarayı açılış töreninde yangınlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, son durumu aktarırken, Milas yangınının kontrol altına alındığını, Dalaman ve Menteşe ilçelerinde yangınla mücadelelerin devam ettiğini bildirdi.

"Ormanlarımız, yeşil hazinelerimiz"

Bakan Yılmaz Tunç açılışta yaptığı konuşmada, "Maalesef, bu yıl çok sayıda Muğlamız'da ve çevre illerde de üzücü şekilde yangın haberleri almaya devam ettik. Dün akşam da Muğla'mızın Dalaman, Menteşe ve Milas ilçelerinde çıkan yangınlar oldu. Valimizin koordinasyonunda karadan ve havadan müdahaleler gerçekleşti. Milas'taki yangın kontrol altına alındı. Menteşe ilçesinde Turnalı mevkiinde 17'si yazlık konut, 29 yapı da zarar gördü. 75 hane de tahliye edilmek zorunda kaldı. Dalaman ilçesinde de Taşbaşı ve Elcik Mahallesi'nde 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı. Dalaman ve Menteşe'de yangınlar şu anda devam ediyor. Tabi müdahaleler de sürüyor, çok şükür bir can kaybımız yok. Tarım Bakanımız ile de görüştük. Tarım Orman Teşkilatımız da bu konuda gayretlerini sürdürüyor. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Valimiz İdris Akbıyık da sürekli irtibat halinde. Valimiz de yine yangın mahalline iştirak edip oradaki çalışmaları kontrol edecekler. Orada çalışmalarını sürdüren yangın söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Muğlalı hemşerilerimize, Dalaman, Milaslı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bu tür yangınlardan, her türlü felaketten korusun. Tedbir alıp, özellikle ormanlarımızı korumamız lazım. Ormanlar, bizim yeşil hazinelerimiz. Dolayısıyla ormanların yangına maruz kalıp kül olmalarını hazmedemeyiz. Topyekün köy halkları ve orman köylülerimiz de bu konuda yoğun bir çaba içerisindeler" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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