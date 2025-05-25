Adalet Bakanı Tunç'tan Sıfır Kadastro Projesi Açıklaması

Adalet Bakanı Tunç'tan Sıfır Kadastro Projesi Açıklaması
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025 yılının ilk 3 aylık döneminde Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında 7 bin 94 karar verildiğini ve 75 bin 726 taraf hakkında hüküm tesis edildiğini açıkladı. Proje ile kadastro davaları çözülerek yargı sisteminin etkinliği artırılacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2025 yılının ilk 3 ayında toplam 7 bin 94 karar verildi. Bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildi" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sıfır kadastro projesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Adalet Bakanlığı olarak yürüttüğümüz Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında, 1950'li yıllardan bu yana yargıda kronikleşmiş ve kangren haline gelmiş kadastro davalarını birer birer çözüme kavuşturuyoruz. Yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri tespit ederek çözümler ürettiğimiz, mahkemelere teknik ve idari destek sunduğumuz proje ile mülkiyet konularında yıllarca süren belirsizliklerden vatandaşlarımızın kurtulmasını sağlıyor, yargı sisteminin etkinliğini artırıyor, mahkemelerin iş yükünü azaltıyoruz."

"2025 yılının ilk 3 ayında toplam 7 bin 94 karar verildi"

Bakan Tunç, 2024 yılı sonunda başlatılan proje kapsamında verilen kararlara değinerek, "2025 yılının ilk 3 ayında toplam 7 bin 94 karar verildi. Bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildi. Ülkemiz genelinde 184 kadastro mahkemesinde bulunan toplam 38 bin dosyayı bu yıl sonuna kadar sıfırlamayı hedefliyoruz. Reform irademizi daima diri tutarak adalet hizmetlerimizin etkinliğini daha da artırmak, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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