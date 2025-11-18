Adalet Bakanı Tunç: İBB Soruşturması ile İlgili Önemli Değerlendirme
Adalet Bakanı iletme ettği açıklamada, İBB soruşturmasının yayınlanmasının Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde mahkemelerde ses ve görüntü kaydı alımına dair var olan yasaklarla bağlantılı olduğunu belirtti. Bu konunun TBMM tarafından değerlendirileceğini ifade etti.
Adalet Bakanı Tunç: "(İBB soruşturmasının yayınlanması) Ceza Muhakemesi Kanunu'nda mahkemelerde görüntü ve ses kaydı alınması noktasında bir yasak söz konusu. Bu yasağın kalkması Meclisimizin takdirinde bir husus. Bu konuyu değerlendirecek olan TBMM'dir" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel