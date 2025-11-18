Adalet Bakanı Tunç: İBB Soruşturması ile İlgili Önemli Değerlendirme

Adalet Bakanı Tunç: "(İBB soruşturmasının yayınlanması) Ceza Muhakemesi Kanunu'nda mahkemelerde görüntü ve ses kaydı alınması noktasında bir yasak söz konusu. Bu yasağın kalkması Meclisimizin takdirinde bir husus. Bu konuyu değerlendirecek olan TBMM'dir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel