Haberler

Bakan Gürlek, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti ve sosyal medya hesabından teşekkürlerini iletti.

Adalet Bakanı Akın gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

