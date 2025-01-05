Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Kırıkkale Adalet Sarayı'nı Ziyaret Etti

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Kırıkkale Adalet Sarayı'na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İşyurtları Kurumu Satış Mağazası'nı inceledi. Can, hükümlüler tarafından üretilen ürünlerin tanıtımına dikkat çekerek, bu çalışmaların önemini vurguladı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin, İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Ceylan, Baro Başkanı Av. Turan Zeki, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hasan Acar tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Can, adliyedeki hizmetler ve projeler hakkında da bilgi aldı. - KIRIKKALE