Adalet Bakanlığı heyeti, Vali Akbıyık ile görüştü

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve beraberindeki yargı heyeti, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Muğla'ya gelen Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, yargı dünyasının Muğla'daki üst düzey temsilcileri de eşlik etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ali Doru ta Bakan Yardımcısı Can Tuncay ile birlikte Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Görüşmede, Muğla genelindeki adli çalışmalar, yargı hizmetlerinin işleyişi ve kurumlar arası koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Dr. İdris Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı