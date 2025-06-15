Acılı Anne Babalar Günü'nde Duygusal Paylaşımda Bulundu

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi, sosyal medya hesabından Babalar Günü'nde duygulandıran bir paylaşım yaptı. Yasemin Minguzzi, Barış Manço'nun Gülpembe şarkısını söyleyerek, eşinin Babalar Günü'nü kutladı.

Kadıköy'de 24 Ocak tarihinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabı üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı. İtalyan şef olan eşi Andrea Minguzzi'nin Babalar Günü'nü Barış Manço'nun Gülpembe şarkısını söyleyerek kutlayan acılı anne paylaşımında, "Babalar Günün kutlu olsun canım eşim ve tabi ki sürmelim Ahmet'im" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL