Acılı Anne Babalar Günü'nde Duygusal Paylaşımda Bulundu

Acılı Anne Babalar Günü'nde Duygusal Paylaşımda Bulundu
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Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Babalar Günü'nde eşi için duygulandıran bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi, sosyal medya hesabından Babalar Günü'nde duygulandıran bir paylaşım yaptı. Yasemin Minguzzi, Barış Manço'nun Gülpembe şarkısını söyleyerek, eşinin Babalar Günü'nü kutladı.

Kadıköy'de 24 Ocak tarihinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabı üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı. İtalyan şef olan eşi Andrea Minguzzi'nin Babalar Günü'nü Barış Manço'nun Gülpembe şarkısını söyleyerek kutlayan acılı anne paylaşımında, "Babalar Günün kutlu olsun canım eşim ve tabi ki sürmelim Ahmet'im" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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