Acil Organ Nakli İçin Hava Kuvvetleri'nden Destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşa akciğer greftinin başarıyla ulaştırıldığını duyurdu.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Alanya'dan Ankara'ya akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." - ANKARA