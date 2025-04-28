İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Putin geçici ateşkes ilan etti

Putin'den Ukrayna'da 3 günlük ateşkes! Özel bir sebebi var
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
Fatih Terim'in şoförü tanık olarak dinlendi: Benim aracılığımla Seçil Erzan'a para gönderdi

Şoförü ifade verdi! Fon vurgununda Terim'i zora sokacak sözler

Açık kalan ocak gazı, hayatı tehlikeye soktu

Açık kalan ocak gazı, hayatı tehlikeye soktu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ocak gazını açık unutan bir kişi, 10 dakikayla hayatta kaldı. Gazı açarak çay demleyen Talip M., uykuya daldıktan sonra yakınları tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Açık unuttuğu ocağın gazı canından edecekti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yanlışla ocak gazını açık unutan şahıs, 10 dakikayla hayatta kaldı.

Olay saat 11.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sevinç sokakta 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Doğalgaz faturasını ödemediği için gaz akışı kesilen Talip M.(41), gazı açarak kaçak kullanmaya başladı. Şahıs, akşam saatlerinde ocakta gazı açarak çay demledi. Bir süre sonra uykusu gelen adam, yatağa giderek uykuya daldı. Sabah Talip M.'ye ulaşamayan yakınları 112'ye haber verdi. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kapıyı defalarca çalan ekipler, cevap veren olmayınca harekete geçtiler. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler içeriye girince hareketsiz yatan adamı ve dairede yoğun gaz olduğunu tespit ettiler. Dakikalar içinde hayatını kaybedeceği öngörülen adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyla hayata bağlandı. Şahıs Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.