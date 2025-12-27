Van'da İlçe Merkezine İnen Kurtlar Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'ın Gürpınar ilçesinde aç kalan kurtlar merkeze indi.

Gürpınar ilçesinde, dondurucu soğukların etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt sürüsü gece saatlerinde ilçe merkezine kadar indi. Sokaklarda bir süre yiyecek arayan kurtlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Sessizliğin hakim olduğu sokaklarda bir süre dolaan ve yiyecek arayan hayvanları fark eden çevre sakinleri, o anları görüntüledi.

İlçe merkezinde bir süre vakit geçiren sürü, daha sonra kırsal alana doğru yönelerek gözden kayboldu.