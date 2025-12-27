Haberler

Van'da İlçe Merkezine İnen Kurtlar Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt sürüsü, gece saatlerinde ilçe merkezine kadar indi. Kurtlar, sokaklarda yiyecek ararken çevre sakinleri tarafından görüntülendi.

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'ın Gürpınar ilçesinde aç kalan kurtlar merkeze indi.

Gürpınar ilçesinde, dondurucu soğukların etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt sürüsü gece saatlerinde ilçe merkezine kadar indi. Sokaklarda bir süre yiyecek arayan kurtlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Sessizliğin hakim olduğu sokaklarda bir süre dolaan ve yiyecek arayan hayvanları fark eden çevre sakinleri, o anları görüntüledi.

İlçe merkezinde bir süre vakit geçiren sürü, daha sonra kırsal alana doğru yönelerek gözden kayboldu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak