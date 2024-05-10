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Aç kalan domuz köpeklere gözdağı verdi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan bir domuz, çöpte yemek ararken üzerine gelen köpeklere gözdağı verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuz çöpte yemek ararken bir yandan da üstüne gelen köpeklere gözdağı verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zaman zaman Bodrum'un çeşitli mahallelerinde domuzlar şehre inerek yemek arıyor. Önceki gün Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde aç kalan domuz mahalle arasındaki çöp konteynerinden yemek yerken görüntülendi. Domuzu gören köpekler üzerine giderek havlamaya başladı. Domuz ise bu durumdan rahatsız olup köpeklerin üzerine yürüyüp gözdağı verdi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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