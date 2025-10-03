Haberler

Abdullah Mihalgazi Türbesi Yenilendi

Abdullah Mihalgazi Türbesi Yenilendi
Bilecik'in İnhisar ilçesinde bulunan Abdullah Mihalgazi Türbesi, Kaymakam Mücahit Ünal'ın öncülüğünde yenilenerek çevre düzenlemesi yapıldı. Ziyaretçiler için bilgilendirme levhaları yerleştirildi ve türbe içerisinde Kur'an-ı Kerim okunması sağlandı.

Kaymakamlık tarafından yürütülen proje kapsamında türbede kapsamlı bakım ve çevre düzenlemesi yapıldı. Bahçeye gül ve süs bitkileri dikilirken, ziyaretçilerin tarihi mirası daha yakından tanıyabilmesi için özel olarak tasarlanan bilgilendirme levhaları yerleştirildi. Ayrıca boya ve bakım işleri de tamamlanarak türbenin daha estetik bir görünüme kavuşması sağlandı. Çalışmalar çerçevesinde kurulan teknik altyapı sayesinde türbe içerisinde 7 gün 24 saat boyunca Kur'an-ı Kerim okunması da sağlandı.

İnhisar Kaymakam'ı Mücahit Ünal, "Bu yenilikle birlikte hem aziz ecdadımızın kıymetli hatırasına layığıyla sahip çıkabilmek, hem de gelecek nesillere manevi bir miras bırakabilmek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
