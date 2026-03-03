İran'a Saldırılar Esendere'de Fiyatları Yükseltti: "İki Günlük Savaşta 5 Kiloluk Şekerin Fiyatı 300 Lira Arttı"

(HAKKARİ) - ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Türkiye ile İran arasındaki geçişlere sınırlama getirildi. Ticaret ve akrabalık ilişkileri nedeniyle İran'a sıkça gidip geldiğini belirten Bülent Altınoluk adlı yurttaş, "Ticari bazda Esendere bitmiş durumda. Sadece burası değil, İran'a bağlı bütün gümrükler kapalı. Bu savaş durmazsa ve gümrükler böyle devam ederse bölge halkı çok büyük ekonomik çöküş yaşayacaktır. İki günlük savaşta 5 kiloluk şekerin fiyatı 300 lira arttı" dedi.

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardındanTürkiye ile İran arasındaki geçişlere sınırlama getirildi. Türkiye'deki sınır kapılarından sadece İranlıların ülkelerine geçişine, İran'da bulunan Türk vatandaşlarının ise yurda girişine izin veriliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nın İran'da kalan kısmına, ABD ve İsrail'in saldırılarında Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi nedeniyle siyah bayrak asıldı.

İran'a saldırının Esendere'de fiyatlara etkisi

İran'a saldırının ardından sınır geçişlerinin zorlaşması, Esendere'de fiyatları yansıdı.

Ticaret ile akrabalık ilişkileri nedeniyle sık sık İran'a gidip geldiğini belirten Esendereli Bülent Altınoluk, bölgedeki duruma ilişkin şunları söyledi:

"İran kendi vatandaşını alıyor, Türk vatandaşlarına da çıkış verebiliyor. Onun dışında geliş-gidişler yasaklandı. İran'da savaş var ama komşu ülke olduğumuz için bizi de etkiliyor. Ticari ve ekonomik olarak bölgeyi etkiliyor. Hepimizin akrabası orada, onların da bu tarafta var. Aramızda yıllardır süren bir bağ var, endişeliyiz. Orada internet çekmiyor, hiçbir şekilde dost ve akrabalarımıza ulaşamıyoruz."

"Her şeyimiz İran'dan geliyor"

Ticari bazda Esendere bitmiş durumda. Sadece burası değil, İran'a bağlı bütün gümrükler kapalı. Bu savaş durmazsa ve gümrükler böyle devam ederse bölge halkı çok büyük bir ekonomik çöküş yaşayacaktır. İki günlük savaşta 5 kiloluk şekerin fiyatı 300 lira arttı. Bunu fakir ödeyemez. Eğer bu süreç bir ay sürerse, gümrüklerin kapalı olduğunu düşünün... Bizim her şeyimiz İran'dan geliyor. Hakkari bölgesi, Şemdinli-Yüksekova hattı olduğu gibi etkilenir."

Kaynak: ANKA