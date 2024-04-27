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ABD Üniversitelerinde Filistin Yanlısı Protestolar Yayılıyor

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ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin yanlısı protestolara birçok yeni üniversiteden destek geldi. Ülke genelinde binlerce öğrenci İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma tepki göstermek için eylemler düzenledi.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin yanlısı protestolara birçok yeni üniversiteden destek geldi.

Ülke genelinde binlerce öğrenci İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma tepki göstermek için eylemler düzenledi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı sürerken, ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 1 hafta önce başlayan Filistin yanlısı protestolar ülkenin farklı eyaletlerindeki birçok üniversiteye yayıldı. Son olarak Stanford Üniversitesi, Northwestern Üniversitesi, Pensilvanya Üniversitesi, Florida Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi öğrencileri de Filistin'de yaşanan insanlık dramına tepki göstermek adına protesto gösterileri düzenledi. Bazı üniversitelerde çadır kurarak nöbet tutan öğrenciler, bazı üniversitelerde ise Filistin bayrakları ve pankartlarla Gazze'de ateşkeş çağrısı yaptı.

Birçok kişi gözaltına alınmıştı

İsrail'in Filistin'de yürüttüğü soykırıma bir tepki de ABD'den gelmiş, New York kentindeki Columbia Üniversitesi öğrencileri yaklaşık 1 hafta önce Filistin yanlısı protesto gösterilerine başlamıştı. Geniş bir kesimden destek bulan hareket, kısa sürede New York Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Emerson Koleji, Güney Kaliforniya Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Teksas Üniversitesi, Indiana Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi, Ohio Eyalet Üniversitesi ve Kaliforniya Eyaleti Politeknik Üniversitelerine yayılmıştı. Polis gösterilere sert şekilde müdahale ederken, aralarında öğretim üyelerinin ve öğrencilerin de bulunduğu en az 570 kişinin gözaltına alındığı kamuoyuna yansımıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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