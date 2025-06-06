ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargıçlarına Yaptırım Uyguladı

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargıçlarına Yaptırım Uyguladı
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) dört yargıcın ABD ve İsrail'in egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını duyurdu. Yaptırımlar, müttefik ülkelere bu 'utanç verici saldırıya' karşı dayanışma çağrısıyla birlikte geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 4 Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıcının "ABD ve İsrail'in egemenliğini ihlal ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

ABD hükümetinden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) hedef alan bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 4 UCM yargıcının "ABD ve İsrail'in egemenliğini ihlal ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiğini açıkladı. "UCM'nin Amerika ve yakın müttefikimiz İsrail'e yönelik asılsız ve siyasallaştırılmış hedef göstermesi sona ermeli" diyen Rubio, 4 UCM yargıcından ikisinin Afganistan'daki ABD personeline yönelik "temelsiz soruşturmayı" yetkilendirdiğini, diğer ikisinin de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "gayrimeşru tutuklama emri" çıkardığını öne sürdü. Rubio, "Müttefiklerimizi bu utanç verici saldırıya karşı bizimle birlikte durmaya çağırıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "güç suistimali" iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da UCM'nin "politikaları ve güç suistimaline" yanıt olarak 4 UCM yargıcının yaptırım listesine eklendiği bildirildi. Bu yargıçlardan Solomy Bolungi Bossa ve Luz Del Carmen Ibanez Carranza'nın Afganistan'daki ABD personeline yönelik soruşturmayı yetkilendirdiği kaydedilirken, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou ve Beti Hohler'in ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığı aktarıldı. Yaptırımlar kapsamında söz konusu kişilerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarına bu kişilerle ticari işlem kısıtlaması getirildiği belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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