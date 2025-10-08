ABD, Suriye'de El-Kaide Teröristini Öldürdü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'ye düzenlenen bir saldırıda, El-Kaide ile bağlantılı üst düzey bir terörist olan Muhammed Abdülvahhab el-Ahmed'in öldürüldüğünü açıkladı.

ABD ordusundan Suriye'ye yönelik operasyon açıklaması geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 2 Ekim'de Suriye'ye düzenlenen bir saldırıda, El-Kaide adına saldırılar planlayan üst düzey bir terörist olan Muhammed Abdülvahhab el-Ahmed'in öldürüldüğünü açıkladı. El-Ahmed'in, El-Kaide'ye bağlı olan Ansar el-İslam'ın bir üyesi olduğu ifade edildi. CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Orta Doğu'daki ABD güçleri, teröristlerin saldırı planlama ve gerçekleştirme kabiliyetlerini engellemek için hazırlıklı olmaya devam ediyor. Savaşçılarımızı, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı bölge ve ötesinde savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - FLORIDA