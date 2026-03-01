Haberler

ABD ordusu, İran karşısında önemli kayıplar verdiği yönündeki iddiaları yalanladı

Güncelleme:
ABD ordusu, İran'ın 50 askerinin öldüğüne dair iddialarını yalanlayarak, hem kayıp vermediklerini hem de tesislerdeki hasarın minimal olduğunu açıkladı.

ABD ordusu, İran karşısında önemli kayıplar verildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "ABD tesislerindeki hasar minimaldir ve operasyonları etkilememiştir" açıklamasında bulundu.

ABD ordusundan, İran karşısında verilen kayıplarla ilgili resmi açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran rejiminin 50 ABD askerini öldürdüğünü iddia ettiği belirtilerek, "ABD'de herhangi bir kayıp bildirilmemiştir" denildi. İran Devrim Muhafızları'nın bir ABD donanma gemisinin füzelerle vurulduğunu duyurduğu kaydedilen açıklamada, "Hiçbir ABD donanma gemisi vurulmamıştır. Donanma tamamen faal durumdadır" ifadeleri kullanıldı. Birçok ABD üssünde ciddi hasar olduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı aktarılarak, "ABD tesislerindeki hasar minimaldir ve operasyonları etkilememiştir" denildi. - FLORIDA

