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ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı

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ABD ordusu, İran’a yönelik saldırıların 13. gecesinde devam ettiğini duyurarak, "Bu kapsamda, İran’daki askeri hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldı" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırıların 13. gecesinde devam ettiğini duyurarak, "Bu kapsamda, İran'daki askeri hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldı" açıklamasında bulundu. İran basını ise Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların 13. gecesinde devam ettiğini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, İran'daki askeri hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldı" ifadelerine yer verildi. Devam eden ABD saldırılarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) ticari deniz trafiğine yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini zayıflatma ve İran'dan hesap sorma amacı taşıdığı vurgulandı.

İran basını: "Ahvaz'da çok sayıda patlama meydana geldi"

İran merkezli Fars Haber Ajansı ise Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde farklı bölgelerden alev ve dumanların yükseldiği görüldü.

Trump, daha yoğun saldırı sinyali vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, Axios haber sitesine yaptığı açıklamada İran'a yönelik kapsamlı askeri operasyonları yeniden başlatmayı değerlendirdiğini belirterek, "Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Karar vermeye çok yakınım" ifadelerini kullanmıştı. ABD'nin son saldırılarının Trump'ın açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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