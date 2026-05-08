Haberler

ABD ordusundan İran hedeflerine saldırı açıklaması

ABD ordusundan İran hedeflerine saldırı açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçerken İran'ın saldırısına uğrayan savaş gemilerine meşru müdafaa hakkı kapsamında yanıt verdi. İran'a ait bazı askeri tesisler vuruldu.

ABD ordusu, 7 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'ndan Umman Körfezi'ne geçen savaş gemilerinin İran'ın sebepsiz saldırılarına uğradığını ve meşru müdafaa kapsamında bu saldırılara yanıt verilerek İran'a ait bazı askeri tesislerin vurulduğunu duyurdu.

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kenti ile Keşm Adası çevresinde meydana gelen patlamalar savaşın yeniden başlayabileceğine dair endişelere yol açarken, ABD ordusundan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) ve USS Mason (DDG 87) savaş gemilerinin 7 Mayıs'ta uluslararası sulardan geçişi sırasında İran'ın saldırılarına hedef olduğunu bildirdi.

"Hiçbir ABD unsuru isabet almadı"

İran'ın çok sayıda füzenin yanı sıra insansız hava araçları (İHA) ve küçük teknelerle saldırdığı, ancak hiçbir ABD unsurunun isabet almadığı belirtilen açıklamada, "CENTCOM gelen tehditleri bertaraf etmiş; füze ile İHA fırlatma alanları, komuta ve kontrol merkezleri, istihbarat, gözetleme ve keşif noktaları da dahil olmak üzere ABD kuvvetlerine yönelik saldırılardan sorumlu olan İran askeri tesislerini hedef almıştır" denildi. ABD ordusunun gerilimi tırmandırma arayışında olmadığı vurgulanırken, "CENTCOM Amerikan güçlerini korumak için mevzilenmiştir ve hazır durumdadır" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

Hürmüz’de savaş alarmı! İran ve ABD’den peş peşe saldırı açıklamaları
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var

Hürmüz'deki çatışmada büyük şüphe! Savaşa o ülke de girmiş olabilir
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi

Muhittin Böcek'in oğlu ve Özkan Yalım itirafçı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Kenan Sofuoğlu'nun büyük pişmanlığı: Zayn hiçbir şeyden keyif almamaya başladı

Oğlu için endişeli: Çok pişmanız

Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Sevindirici haber gece yarısı geldi

Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Real Madrid'de kafa travması geçiren Valverde'nin sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Yumruk yediği iddia edilmişti! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti

Yok böyle ikram! Gecenin sonu merak konusu oldu