ABD ordusu: "İran'da 7 bin 800'ü aşkın hedef vuruldu"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta başlayan operasyon kapsamında şimdiye kadar 7 bin 800'ü aşkın hedefin vurulduğu bildirildi. ABD Hava Kuvvetleri'nin 8 binin üzerinde uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken, İran donanmasına ait 120'den fazla gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği aktarıldı. Operasyonda, aralarında nükleer enerji ile çalışan uçak gemileri ve denizaltılar, B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçakları ile savaş jetlerinin de bulunduğu çok sayıda askeri varlığın kullanıldığı kaydedildi.

CENTCOM'dan salı günü yapılan son açıklamada, İran'da 7 bini aşkın hedefin vurulduğu ve İran donanmasına ait 100'den fazla gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği aktarılmıştı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı