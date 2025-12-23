ABD, Doğu Pasifik'te bir teknenin daha vurulduğunu duyurdu: "1 erkek narko-terörist öldürüldü"

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Bu operasyon sırasında 1 erkek narko-terörist öldürülmüştür" denildi.

ABD, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan son açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye daha saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın hedef alınan "düşük profilli" teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu operasyon sırasında 1 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD askeri personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA