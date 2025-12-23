Haberler

ABD, Doğu Pasifik'te bir teknenin daha vurulduğunu duyurdu: "1 erkek narko-terörist öldürüldü"

Güncelleme:
ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye düzenlediği operasyonda 1 narko-teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonun detayları ve devam eden mücadele hakkında bilgi verildi.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Bu operasyon sırasında 1 erkek narko-terörist öldürülmüştür" denildi.

ABD, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan son açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye daha saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın hedef alınan "düşük profilli" teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu operasyon sırasında 1 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD askeri personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar bugün de art arda geliyor

Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

