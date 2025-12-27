Haberler

New York ve New Jersey'i kar fırtınası vurdu, acil durum ilan edildi

New York ve New Jersey'i kar fırtınası vurdu, acil durum ilan edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York ve New Jersey eyaletlerinde etkili olan şiddetli kar fırtınası, ulaşımı aksattı, yüzlerce uçuş iptal edildi ve acil durum ilan edildi. 60 milyondan fazla kişi bu fırtınadan etkilendi.

ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası, New York ve New Jersey eyaletlerinde hayatı durma noktasına getirdi. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım aksadı, yüzlerce uçuş iptal edildi, milyonlarca kişiye kış fırtınası uyarısı yapıldı. İki eyalette acil durum ilan edildi.

ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli kar fırtınası, başta New York ve New Jersey olmak üzere çevre eyaletlerin genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cuma gecesi itibarıyla etkisini artıran fırtına, kar ve sulu kar yağışıyla yolları, havaalanlarını ve ulaşım hatlarını felç etti. Noel sonrası seyahat planı yapan yolcular havalimanlarında mahsur kaldı. Tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) ciddi aksamalar yaşandı. JFK kalkışlı 158 uçuş iptal edilirken, 204 uçuşta gecikme meydana geldi. Newark Uluslararası Havalimanı'nda 107 uçuş iptal oldu, LaGuardia Havalimanı'nda ise 90 uçuş iptal edildi. Her iki havalimanında toplam 335 uçuşta ise gecikme yaşandı. Meteoroloji uzmanları, fırtınanın sabah saatlerine kadar bazı bölgelerde şiddetini koruyacağını, yoğun kar yağışının etkili olması halinde yer yer 30 santimetreye varan kar yağışı görülebileceğini belirtti.

Fırtına 60 milyondan fazla kişiyi etkiledi

Kar fırtınasının başlamasıyla birlikte temizlik ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla New York ve New Jersey genelinde yolları açık tutmak için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı, özellikle görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, bölge genelinde "Kış Fırtınası Uyarısı" yayınladı. Yapılan açıklamada, fırtınanın en şiddetli olduğu saatlerde kar yağışının saatte 2.5 santimetreyi aşabileceği vurgulandı. Kar fırtınası, Philadelphia'dan New York şehrine kadar uzanan hatta 60 milyondan fazla kişiyi etkiledi. Uzmanlar, bunun son yıllarda bölgede görülen en önemli kar yağışlarından biri olabileceğine dikkat çekti.

Acil durum ilan edildi

Kar fırtınası nedeniyle New York ve New Jersey eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve resmi uyarıları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş

Eşinin katiliyle dakikalarca sohbet etmiş