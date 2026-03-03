Haberler

İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısı 6'ya yükseldi

Güncelleme:
CENTCOM, Cumartesi gününden bu yana İran'a karşı yürütülen operasyonlarda hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının 6'ya çıktığını açıkladı. Operasyonların ana savaş aşamasının devam ettiği belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Cumartesi gününden bu yana İran'a karşı yürütülen operasyon sırasında ölen ABD askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM), İran'a karşı Cumartesi günü başlatılan operasyonun bilançosu ile ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM, İran'ın misilleme saldırılarında hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. İran'ın ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisteki 2 ABD askerinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilerek, "Ana savaş operasyonları devam ediyor" denildi. Hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin, yakınlarına haber verildikten sonra kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
