ABD'li Kimberly Wright, Rize'de Müslüman oldu

ABD vatandaşı Kimberly Wright, Rize'nin Hemşin İlçe Müftülüğü'nde gerçekleştirilen törenle Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Hemşin İlçe Müftülüğü'ne başvuran Kimberly Wright için özel bir ihtida merasimi düzenlendi. İlçe Müftüsü Mehmet Zahid Demir, Kimberly'e İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair temel bilgileri anlattı.

Kimberly, İslam'ın yardımseverlik ve merhamet anlayışından etkilendiğini belirterek kendi iradesiyle Müslüman olma kararı aldığını ifade etti. Törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Kimberly'e İlçe Müftüsü Mehmet Zahid Demir, Kur'an-ı Kerim meali ve İslam'a dair çeşitli kitaplar hediye etti. - RİZE