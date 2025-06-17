ABD İstihbaratı: İran Nükleer Silah Üretiminde Değil

CNN International kanalının haberine göre ABD istihbaratı, İran'ın İsrail'in belirttiği gibi aktif bir şekilde nükleer silah yapma peşinde olmadığını, İran'ın bu tür bir silahı üretmesi ve seçtiği bir noktayı söz konusu silahla hedef alması için 3 yıla ihtiyacı olduğunu belirtti.

ABD'li CNN International kanalının ABD istihbaratından 4 kişiye dayandırdığı haberinde, İsrail yönetiminin " İran'ın nükleer silah üretmeye yakın" olduğu yönündeki açıklamaları çürütüldü. Haberde, ABD istihbarat değerlendirmelerine göre İran'ın aktif olarak nükleer silah üretme çabasında olmadığı ve bu tür bir silahla istediği noktayı hedef alabilmesi için de 3 yıla ihtiyacı olduğu belirtildi. ABD istihbarat yetkilileri, İsrail'in geçtiğimiz haftadan bu yana düzenlediği saldırılarda şu ana kadar İran'ın nükleer programını sadece "birkaç ay" geriye götürmüş olabileceğini ifade etti. Haberde İsrail'in, İran'ın uranyum zenginleştirmek için gerekli santrifüjlerin bulunduğu Natanz'daki tesisine önemli hasar verdiği, yeraltı uranyum zenginleştirme tesisi Fordow Nükleer Tesisinde ise ciddi bir hasar olmadığı ifade edildi.

Savunma uzmanlarının görüşüne de yer verilen haberde, İsrail'in ABD'nin özel silahları ve hava desteği olmadan Fordow'a zarar verme kabiliyetine sahip olmadığını vurgulandı. Trump ve Biden yönetimlerinde Orta Doğu'da üst düzey diplomat olarak görev yapan CNN analisti Brett McGurk, "İsrail bu nükleer tesislere yoğunlaşabilir, onları çalışmaz hale getirebilir. Ancak tesisleri gerçekten ortadan kaldırmak istiyorsanız bu, ya ABD'nin askeri saldırısı ya da bir anlaşma ile olur" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard Mart ayında yaptığı açıklamada, ABD istihbaratının " İran'ın nükleer silah üretmediğini ve İran dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'in 2003'te askıya aldığı nükleer silah programını yeniden başlatmadığı" yönündeki değerlendirmesinin devam ettiğini ifade etmişti. - WASHINGTON