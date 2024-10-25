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ABD İstanbul Başkonsolosu Balıkesir Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

ABD İstanbul Başkonsolosu Balıkesir Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
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Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu ziyaret ederek, üniversite iş birlikleri ve uluslararası akademik programlar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

ABD İstanbul Başkonsolosundan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, Balıkesir'deki programı kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti.

Öğrenci ve personel düzeyinde üniversite iş birlikleri ve uluslararası akademik çalışmalar başlıklarında karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği programda Başkonsolos Julie A. Eadeh Fulbright bursları ve SUSI Değişim programları hakkında bilgiler verirken, akademik iş birlikleri konusunda da iyi niyet düşünceleri paylaşıldı. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ziyareti nedeniyle konuklarına teşekkür etti.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl, Genel Sekreter Yemliha Yanar ve Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Şahin'in de yer aldığı programda Başkonsolos Julie A. Eadeh ayrıca Balıkesir Üniversitesi öğrencileri ile de bir araya gelerek kısa sohbetlerde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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