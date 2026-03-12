ABD-İsrail-İran savaşının ilk altı gün maliyeti 11,3 milyar dolardan fazla

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, ABD-İsrail- İran savaşının ilk altı gününün maliyetini 11,3 milyar dolardan fazla olarak tahmin etti.

ABD- İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'tan bu yana yürüttüğü savaş 12'nci gününe girerken, Tahran yönetimi, İsrail, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine misilleme saldırılar düzenliyor. Çatışmalar Orta Doğu genelinde deniz taşımacılığı güzergahlarını, enerji piyasalarını ve sivil altyapıyı da etkiliyor ve daha geniş çaplı bir bölgesel krize yol açıyor. The New York Times ve NBC News'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, savaşın ilk altı gününün maliyetini 11,3 milyar dolardan fazla olarak tahmin etti. Haberlerde, askeri yetkililerin bu tahmini salı günü kapalı bir toplantıda milletvekillerine sunduğu aktarıldı. Bu tahminin, ilk saldırılardan önce askeri teçhizat ve personelin konuşlandırılması gibi çatışmayla bağlantılı bazı diğer maliyetleri içermediği; bu nedenle de gerçek rakamın önemli ölçüde daha yüksek olmasının beklendiği kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı