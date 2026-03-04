CENTCOM Komutanı Cooper: "100 saatten az sürede yaklaşık 2 bin İran hedefini vurduk"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu hakkında yaptığı açıklamada, "Henüz 100 saat bile dolmadan yaklaşık 2 bin hedefi 2 binden fazla mühimmatla vurduk. İran'ın hava savunmasını ciddi şekilde zayıflattık; yüzlerce balistik füze, fırlatma rampası ve insansız hava aracını imha ettik. Basitçe söylemek gerekirse, bizi hedef alabilecek her şeyi vuruyoruz. Genel operasyonel değerlendirmeme göre; planlanan takvimin önündeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) hakkında açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'daki ABD kuvvetlerinin yaklaşık yarım asırdır Amerikalıları tehdit eden İran'ın askeri kapasitesini ortadan kaldırmak amacıyla eşi benzeri görülmemiş bir operasyon yürüttüğünü söyleyen Cooper, "Operasyona 50 binden fazla asker, 200 savaş uçağı, 2 uçak gemisi ve ABD'den gelen bombardıman uçakları katılıyor. İlave kabiliyetler de yolda" ifadelerini kullandı. Söz konusu askeri gücün, bölgeye 1 nesildir yapılan en büyük askeri yığınak olduğunu vurgulayan Cooper, "Operasyonun ilk saatlerinde, CENTCOM kuvvetleri İsrail ile birlikte, İran'a karşı ezici ve benzeri görülmemiş saldırılar gerçekleştirdi. 2003'teki 'Şok ve Dehşet' harekatını hatırlayanlar vardır; bu operasyonun ilk 24 saati onun neredeyse iki katı ölçekliydi" diye konuştu.

"Bizi hedef alabilecek her şeyi vuruyoruz"

Deniz altından, uzaya ve siber saldırılara kadar kesintisiz taarruzu sürdürdüklerini ifade eden Cooper, "Henüz 100 saat bile dolmadan yaklaşık 2 bin hedefi 2 binden fazla mühimmatla vurduk. İran'ın hava savunmasını ciddi şekilde zayıflattık; yüzlerce balistik füze, fırlatma rampası ve insansız hava aracını imha ettik. Basitçe söylemek gerekirse, bizi hedef alabilecek her şeyi vuruyoruz" şeklinde konuştu.

"17 İran gemisini imha ettik"

Operasyona ABD'nin bombardıman uçaklarının da destek verdiğinin altını çizen Cooper,

"B-2 ve B-1 bombardıman uçaklarımız İran'ın derinliklerindeki füze tesislerine cerrahi hassasiyette saldırılar düzenledi. Dün gece de B-52'ler balistik füze komuta-kontrol noktalarını vurdu" dedi. Ayrıca İran donanmasını hedef aldıklarını aktaran Cooper, "Şu ana kadar 17 gemiyi imha ettik ve bunlara ağır hasar alan operasyonel durumdaki en önemli denizaltıları da dahil. On yıllardır uluslararası deniz taşımacılığını taciz eden İran rejiminin bugün Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı veya Umman Körfezi'nde seyir halinde tek bir gemisi yok" değerlendirmesinde bulundu.

"İran 500 üzeri füze, 2 bini aşkın İHA fırlattı"

İran'ın ABD'ye verdiği yanıt hakkında da konuşan Cooper, "İran 500'den fazla balistik füze ve 2 binden fazla İHA fırlattı. Açık konuşalım: Bu saldırılar sivilleri ayrım gözetmeden hedef alıyor. Televizyonlarda gördünüz. Kanıtlar net ve tartışmasız" dedi. Buna rağmen İran'ın gücünün azaldığını, ABD ve ortaklarının gücünün ise arttığını iddia eden Cooper, "Genel operasyonel değerlendirmeme göre; planlanan takvimin önündeyiz" ifadelerini kullandı.

"ABD ve İsrail gökyüzüne hakim durumda"

ABD ordusunun tüm unsurlarının olağanüstü sonuçlar aldığını ileri süren Cooper, "Deniz kuvvetlerimiz çok sayıda seyir füzesi dalgası ile İran'ın komuta-kontrol ve hava savunma altyapısını yok etti. İki uçak gemisi taarruz grubuyla İran'ı denizden sıkıştırarak limanlarına hapsettik. Hava kuvvetlerimiz yüksek yoğunluklu hava saldırılarıyla İran üzerinde hava üstünlüğü sağlıyor. Dünyanın en güçlü iki hava gücü olan ABD ve İsrail, gökyüzüne hakim durumda" diye konuştu. ABD Kara Kuvvetleri'nin hem kendisini hem de ortaklarını savunduğunu ifade eden Cooper, "Tarihte ilk kez uzun menzilli hassas taarruz füzeleri muharebede kullanıldı ve büyük bir darbe indirildi" dedi.

"İran'ı kendi tasarımı olan İHA'larla vurduk"

CENTCOM bünyesindeki İHA kuvvetlerinin ilk kez çok sayıda tek yönlü saldırı İHA'sı kullanarak ciddi etki sağladığını vurgulayan Cooper, "Bu İHA'lar aslında İran tasarımıydı; ABD'ye getirip geliştirdik ve tekrar İran'a karşı kullandık. Askerlerimizin yenilikçiliği düşmanda sürekli yeni açmazlara yol açıyor. Bu ordunun başaramayacağı bir görev yok" dedi. Hedeflerinin net olduğunun altını çizen Cooper, "Personelimiz son derece karmaşık ve tarihi bir görevi kararlılıkla, profesyonellikle ve etkili bir güçle icra ediyor. Daha yeni başlıyoruz. Ortaklarımızla birlikte askeri hedeflerimize kesinlikle ulaşacağımıza güvenim tamdır" şeklinde konuştu. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı