ABD, İran'ın füze rampalarını vurdu

Güncelleme:
ABD Merkez Komutanlığı, İran'ın saklamaya çalıştığı füze rampalarının hava saldırılarıyla vurulduğunu duyurdu ve saldırıların görüntülerini paylaştı. Açıklamada, ABD güçlerinin bu rampaları bulmaya ve imha etmeye devam edeceği belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran rejiminin saklamaya çalıştığı füze rampalarının vurulduğunu duyurarak saldırıların görüntülerini yayınladı.

ABD İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), son olarak İran rejiminin saklamaya çalıştığı füze rampalarının hedef alındığını duyurdu. Yapılan kısa açıklamada, "İran rejimi füze rampalarını saklamaya çalışabilir, ancak ABD güçleri onları aramaktan vazgeçmeyecek. Onları bulacağız ve imha edeceğiz" denildi. Yayınlanan görüntülerde, çatı altı, ağaç altı ve yer altına saklanmaya çalışılan füze rampalarının hava saldırıları ile vurulduğu görüldü. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
