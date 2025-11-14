Haberler

ABD 'Güney Mızrağı Operasyonu'nu Başlattı

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla narko-teröristlere karşı 'Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlattıklarını duyurdu. Operasyon, Karayipler'deki uyuşturucu taşıyan gemilere karşı gerçekleştirilecek.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Amerika kıtasındaki narko-teröristlere karşı "Güney Mızrağı Operasyonu'nu" başlattıklarını açıkladı.

ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere yönelik saldırıları ve en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u bölgeye konuşlandırmasının yankıları sürerken, ABD Savunma Bakanaı Pete Hegset'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Güney Mızrağı Operasyonu"nu başlattıklarını duyuran Hegseth, "Başkan Donald Trump harekete geçilmesi talimatını verdi ve Savaş Bakanlığı (Savunma Bakanlığı) bu talimatı yerine getiriyor" ifadelerini kullandı. Güney Mızrağı Operasyonu'nun sorumlu ortak görev gücü ve ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde gerçekleştirileceğini aktaran Hegseth, "Bu operasyon, Anavatanımızı savunup narko-teröristleri yarımküremizden temizlerken, halkımızı öldüren uyuşturuculara karşı ülkemizin güvenliğini sağlayacak" açıklamasında bulundu. Karayipler ve çevresinin ülkesinin nüfuz alanında olduğuna dikkat çeken Hegseth, "Batı Yarımküre (Amerika kıtası) ABD'nin komşusudur ve biz bu bölgeyi koruyacağız" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
