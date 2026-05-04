ABD, geçtiğimiz ay el konulan İran gemisinin 22 mürettebatını Pakistan'a tahliye etti

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ABD, 20 Nisan'da Umman Denizi'nde el konulan İran bandıralı kargo gemisinin 22 mürettebatını Pakistan'a tahliye etti.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim ve karşılıklı gemi alıkoymaları, iki ülke ilişkilerinde tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Bölgedeki ticari ve askeri hareketlilik zaman zaman yeni krizlere yol açarken, taraflar arasında güveni yeniden tesis etmeye yönelik diplomatik adımlar da gündeme geliyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi'nin açıklamasına göre; ABD, 20 Nisan'da Umman Denizi'nde el konulan İran bandıralı kargo gemisinin 22 mürettebatını Pakistan'a tahliye etti. Andrabi, kargo gemisi Touska'daki mürettebatın dün gece Pakistan'a getirildiğini ve bugün İran'a teslim edileceğini bildirdi. Pakistanlı sözcü, "İran gemisi de gerekli onarımların ardından sahiplerine iade edilmek üzere Pakistan kara sularına geri getirilecektir" ifadelerini kullanarak, sürecin İran ve ABD taraflarının desteğiyle koordineli şekilde yürütüldüğünü söyledi.

ABD ordusu, 20 Nisan'da Umman Denizi'nde ablukayı delmeye çalışan İran bandıralı kargo gemisine operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri'nin amfibi hücum gemisi USS Tripoli'den helikopterle havalanarak söz konusu gemiye halatlarla iniş yaptığı bildirilmişti. Touska isimli geminin 6 saat süren uyarılara rağmen durmadığı, bunun üzerine USS Spruance destroyerinin makine dairesini hedef alarak geminin hareket kabiliyetini devre dışı bıraktığı aktarılmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı