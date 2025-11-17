Haberler

ABD, Doğu Pasifik'te Uyuşturucu Teknesine Saldırdı: 3 Narko-Terörist Öldürüldü

Güncelleme:
ABD ordusu, uluslararası uyuşturucu kartellerine ait bir teknenin daha hedef alındığını duyurdu. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten görev gücünün 15 Kasım'da Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda uyuşturucu taşıyan bir tekneye yönelik saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda yapıldığı aktarılan açıklamada, "Elde edilen istihbarat, teknenin yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını, bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasından geçtiğini ve uyuşturucu taşıdığını doğrulamıştır" ifadelerine yer verildi. Hedef alınan teknenin "Terör Örgütü" olarak belirlenen bir suç şebekesine ait olduğu kaydedilerek, "Saldırı sonucunda, teknede bulunan 3 narko-terörist öldürülmüştür" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel


