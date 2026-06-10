ABD ordusu, düşen helikopteri nedeniyle İran'a misilleme saldırısı düzenlediğini duyurdu

ABD ordusu, dün bir helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a öz savunma amaçlı saldırılar düzenlendiğini duyurarak, "Bu görev, haksız İran saldırganlığına orantılı bir yanıttır" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD askeri helikopterinin İran tarafından vurulduğunu açıklamasının ardından, Washington yönetiminden Tahran'a misilleme geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD'ye ait bir askeri helikopterin düşürülmesine yanıt olarak Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik öz savunma amaçlı saldırılar düzenlendiği belirtilerek, "Bu görev, haksız İran saldırganlığına orantılı bir yanıttır" denildi.

Trump misilleme sinyali vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD ordusuna ait "AH-64 Apache" tipi taarruz helikopterine ilişkin yaptığı açıklamada, helikopteri İran ordusunun düşürdüğünü öne sürmüştü. Trump, "ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda" demişti. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı