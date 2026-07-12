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ABD ordusu: "İran'a yönelik üçüncü saldırı dalgası başlatıldı"

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ABD Merkez Komutanlığı, İran'ın Kıbrıs bandıralı bir konteyner gemisine saldırmasının ardından bu haftaki üçüncü saldırı dalgasını başlattığını duyurdu. İran basını, Hürmüz Boğazı ve çevresinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "ABD ordusu, İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bandıralı M/V GFS Galaxy konteyner gemisine alenen saldırmasının ardından, İran'a yönelik bu haftaki üçüncü saldırı dalgasını başlattı" açıklamasında bulundu.

ABD ordusundan İran'la yaşanan askeri gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi. CENTCOM, Tahran rejimine ait askeri unsurların bir kez daha hedef alındığını duyurarak, "ABD ordusu İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bandıralı M/V GFS Galaxy konteyner gemisine alenen saldırmasının ardından, İran'a yönelik bu haftaki üçüncü saldırı dalgasını başlattı" açıklamasında bulundu. M/V GFS Galaxy konteyner gemisinin sivil bir mürettebatının kayıp olduğu ve geminin çıkan yangın ve makine dairesindeki ciddi hasar nedeniyle yolculuğuna devam edemediği hatırlatılan açıklamada, " İran'a, ticari gemilere yönelik önceki saldırılarından dolayı sorumlu tutulmasının ardından Mutabakat Zaptı'na bağlılığını göstermesi için bir fırsat daha verilmiş, ancak İran yine başarısız olmuştur" denildi. İran'a yönelik son saldırıların ABD Başkomutanı'nın talimatıyla gerçekleştirildiği ve ABD'nin İran'ın sivil denizcilere ve Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçen ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatma amacı taşıdığı kaydedildi.

İran basını birçok bölgede patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi

İran basını ise Buşehr, Asaluye ve Çabahar dahil olmak üzere Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Körfezi kıyısındaki çeşitli bölgelerde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Ayrıca Bender Abbas şehrinde üç, Sirik şehrinde iki patlama sesi duyulduğu ve Keşm Adası'nda da çok sayıda patlama sesinin işitildiği belirtildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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