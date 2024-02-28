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ABD Başkanı Joe Biden Rutin Sağlık Kontrolünden Geçti

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ABD Başkanı Joe Biden, Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti. Sonuçlarının geçtiğimiz yıl ile aynı olduğunu belirten Biden, doktorların geçen yıl yapılan muayenede sağlıklı ve göreve uygun olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, rutin sağlık kontrolü için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitti. Biden, hastane dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, sonuçlarının geçtiğimiz yıl ile aynı olduğunu belirtti.

Doktorlar, geçen yıl yapılan muayenede 81 yaşındaki Biden'ın sağlıklı ve "göreve uygun" olduğunu belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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