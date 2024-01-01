ABD 2024 Yılına Coşkuyla Merhaba Dedi

ABD 2024 yılına merhaba derken, New York şehrinde yüzbinlerce kişi yeni yılı coşkuyla kutladı.

ABD'de 2024 yılı coşkuyla karşılandı. New York şehrinde Times Meydanı dolduran yüzbinlerce kişi yeni yılın gelişini coşkuyla kutladı. Gece yarısına saniyeler kala geri sayım yapan kalabalık, yerel saat 00.00'ı gösterdiğinde konfetiler altında doyasıya eğlendi. Meydana yerleştirilen 2 binden fazla kristal üçgenle süslenmiş 12 tonluk dev yılbaşı topunun ve ışık şovlarının yer aldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Amerikalı rapçi Flo Rida ve çeşitli sanatçılar sahne aldığı Times Meydanı'ndaki kutlamaların yayınlandığı canlı yayını ise dünyanın dört bir yanından 1 milyar kişi izledi. - NEW YORK