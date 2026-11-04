Abamüslim Alan'ın babası Hasan Alan Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

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TRT Erzurum Haber Müdürlüğü kameramanlarından Abamüslim Alan'ın babası Hasan Alan hayatını kaybetti. Baba Hasan Alan, Erzurum'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Merhum Hasan Alan için bugün öğle namazını müteakip Şükrüpaşa Mahallesi Kardeşler Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından merhumun cenazesi, dualar eşliğinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze merasimine; Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Suat Doğan, TRT Erzurum Haber Müdürü Erdal Karabacak, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DAGF) Genel Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, TRT Erzurum Bölge Müdürlüğü çalışanları, çok sayıda basın mensubu, Alan ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı